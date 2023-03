Ju Coutinho/Multishow Angélica grava participação em 'Família Paraíso', do Multishow









Dois anos após ser demitida da Globo e fechar contrato com a HBO Max, Angélica está de volta à líder de audiência e gravou uma participação no humorístico Família Paraíso. Em julho do ano passado, a coluna expôs os riscos do programa Jornada Astral, que ela comandava na gigante do streaming, ser cancelado após o projeto não ser renovado e todos os episódios desaparecerem da plataforma.





Jornada Astral marcou a estreia da loira fora da Globo. A produção exclusiva da HBO Max, feita em parceria com a Conspiração Filmes, ficou menos de 7 meses disponível na plataforma e contou com a participação de convidados de peso como Xuxa Meneghel, Eliana, Sabrina Sato e Luciano Huck, marido da apresentadora

A notícia pegou os fãs, assinantes e os próprios apresentadores de surpresa. Na ocasião, o ator Vitor Di Castro, que atuava como consultor na análise do zodíaco dos participantes convidados, confessou que não sabia da decisão. "Infelizmente amanheci com a notícia de que Jornada Astral, esse programa lindo que gravamos ano passado, foi retirado do catálogo da HBO Max. Não sei o que rolou, mas é isso", disse.

Angélica marca seu retorno à emissora da família Marinho nos novos episódios da sitcom que estreiam neste primeiro semestre no Multishow e, no segundo, na Globo. A apresentadora também possui outro trabalho de teledramaturgia previsto para este ano. É a série Tarã, estrelada por Xuxa para o Disney+. Na produção, ela faz par com Bruno Garcia.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho