Reprodução Duda Nagle e Sabrina Sato estavam juntos desde 2016





Duda Nagle anunciou nesta terça-feira (21) que está separado de Sabrina Sato. O casal, que estava junto desde 2016, são pais de Zoe, de quatro anos. O ator fez o comunicado em suas redes socias e explicou que tal decisão foi tomada por conta de "valores diferentes".





"É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioriodades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", disse o ator, recentemente visto na primeira temporada da novela Reis, da Record.

Ele ainda revelou que se sentiu bastante conternado com a decisão da separação: "Peço perdão ao papai do céu pela pela separação. Agradeço a todos que torciam pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo mais falar sobre esse assunto por um bom tempo", finalizou.

Sabrina também falou sobre separação nas redes sociais

"Eu gostaria que durasse para sempre, mas o para sempre é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver", começou a apresentadora do GNT.

Sabrina também assegurou que, apesar do distacionamento, os dois estão focados em criarem Zoe juntos: "Este é um comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", pontuou.

Duda Nagle admitiu crise no relacionamento

Em entrevista à coluna em março de 2022, o ator havia confirmado que realmente teve uma crise com Sabrina Sato. "A vida está normal e a gente está super bem. Crise todo relacionamento tem, e é isso", resumiu.

Na época, Duda gravava sua participação na novela Reis e precisou se ausentar de alguns compromissos familiares. Por isso, Sabrina e Zoe chegaram a ficar alguns dias no Rio de Janeiro para que o ator pudesse ficar mais tempo com a dupla.

"Graças a Deus a gente terminou a gravação, estamos todos juntos e dei sorte de a coletiva ser em São Paulo. Hoje eu pude levar a Zoe no colégio. A Sabrina aprovou a roupa aqui e deu beijinho de boa sorte", afirmou ele.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim