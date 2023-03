Divulgação/History Mike Wolfe participou de coletiva de imprensa onde contou sobre desejo de viajar com show





Com 23 temporadoras, Caçadores de Relíquias tem planos de sair do eixo dos Estados Unidos nos próximos anos. Depois de Mike Wolfe, Frank Fritz e Danielle Colby terem ido para a Itália em busca de itens colecionáveis, o primeiro admitiu que tem vontade de fazer alguns episódios na América Latina -- o que inclui uma passagem pelo Brasil.





"Eu sempre quis viajar para lá. Sou fascinado com a cultura de diferentes maneiras, especialmente, para um lugar que eu nunca fui. Eu me sinto como uma esponja, procurando por uma experiência única. Nem consigo imaginar como é ir até um depósito e ser apresentado a uma coleção que está lá. Para mim, é sobre compartilhar paixão e histórias", disse Mike Wolfe, em uma coletiva de imprensa promovida pelo History em que a coluna esteve presente.

Com uma coleção de itens incontáveis, Mike acredita que tem alguns artigos brasileiros. No entanto, nada se compara com a experiência de vir até a região para trocar ideia com compradores locais e seus acervos.

"Eu adoraria ter a oportunidade de ir ao Brasil. Conhecer a paisagem, entender a sociedade por meio de colecionadores e ainda comprar algo que seja significante para mim. Seria um sonho para mim", acrescentou o apresentador.

Amante das motos, Mike já teve 200 delas em sua coleção. Hoje, são "apenas" 140 que estão guardadas em seus depósitos. Ele também gosta de manter em seu acervo outros itens mais inusitados:

"São milhares deles, podem ser coisas pequenas como velas de ignição, brinquedos, roupas, fotos e taxidermia", acrescentou o apresentador.

Ausência de Frank Fritz

Amigos desde o início de Caçadores de Recompensa, Mike Wolfe e Frank Fritz não são vistos juntos no programa desde julho de 2021. Na época, alguns veículos de imprensa internacional noticiaram que Frank tinha problemas de alcoolismo e acabou demitido pelo colega.

Já no ano passado, o norte-americano sofreu um derrame e se recupera da condição longe dos holofotes. Na coletiva de imprensa, Mike chegou a citar sobre o ex-companheiro de trabalho sem dar detalhes de como está a relação dos dois atualmente.

"Frank é muito especial para todos nós. Para mim. Eu oro por ele, nós amamos ele e nós respeitamos o caminho que ele escolheu", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim