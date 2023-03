Reprodução Marcello Antony revelou que os filhos não querem voltar para o Brasil









Astro das novelas brasileiras, Marcello Antony é prestigiado pelos portugueses e vive uma vida tranquila no país com os filhos Stéphanie, 23, e Francisco, 20, do casamento com Mônica Torres, Lorenzo, 11, do casamento com Caroline, os enteados Lucas, 22, e Louis, 17 e a mulher, Caroline. Lá, o casal é dono de um restaurante de comida internacional e possui uma hamburgueria no Rio de Janeiro.





O ator de 58 afirmou que já se sente em casa e que os filhos não pensam em voltar para o Brasil --e que eles estão trabalhando em empregos completamente distantes do mundo artístico.

"Quando viemos, fiz a proposta, e todos aceitaram passar um tempo aqui. Matriculei em escola, para ver se eles se adaptavam. Ao final dos dez meses de novela, perguntei se queriam voltar. Não ia forçar a barra de ficar num lugar se não estivessem felizes. Eles mesmos não quiseram voltar. Meus filhos aqui trabalham, têm oportunidades", disse o ator em entrevista à Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

E acrescentou. "Francisco é auxiliar de cozinha. Lucas passeia com cachorro e faz umas faxinas. Eles sentem essa abertura, mais do que no Brasil, de poder trabalhar e ganhar dinheiro. Sem contar a segurança de não ter um celular roubado ou receber uma ameaça forte. E Stéphanie está de mudança para os EUA, vai morar com o namorado", detalhou.

O ator também falou sobre a reação de Francisco após ele revelar que ele é soropositivo no podcast Papagaio Falante. "Ele não tem restrição a isso. Leva de boa. Tem uma natureza igual à minha, hippie, uma natureza de paz, amor, gratidão e entendimento do porquê das coisas. Ele não tem um questionamento: 'Ah, por que será que ele falou? Será que vou ficar chateado?'. Não temos um julgamento por eu ter falado aquilo", disse.

Atualmente, Antony pode ser visto em O Rei do Gado, na Globo; em Senhora do Destino e Coração de Estudante, no Viva; e em Valor da Vida, na Band.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho