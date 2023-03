Reprodução/Globo Fred Bruno ganhou ranço dos fãs de Dani Mendez





Fred Bruno está em maus lençóis no décimo paredão do BBB 23. Cotado para sair na berlinda que disputa com Domitila Barros e Gabriel Santana , o influencer digital também conquistou o ranço dos fãs de Dania Mendez, a participante do La Casa de Los Famosos que fez um intercâmbio no programa da Globo.

Leia também





"Se você quer ajudar a eliminar o Fred, aquele que abriu as malas da Dania sem a autorização dela, pode votar aqui! o voto é negativo! Vote em quem você quer que saia", publicou um perfil de fãs do programa mexicano, que ainda postou o link do gshow para que os fãs da Dania ajudem na eliminação do produtor de conteúdo.

A irritação dos espectadores com Fred começou logo após Dania ter entrado no BBB 23 na quarta-feira passada (15). Na ocasião, ele e Marvvila aproveitaram que a mexicana deixou seus pertences no quarto Fundo do Mar para xeretarem o que havia na mala. Durante a cena, o empresário encontrou calcinhas da moça.

Confira a publicação do perfil:

Si quieren ayudar a eliminar a Fred (el que le abrió las maletas a Dania sin su autorización) pueden votar aquí! el voto es negativo! Vota por quien quieres fuera. #LCDLF3 #BBB23 vota>> https://t.co/YyaE1yIBjM pic.twitter.com/5t4qIwma6r — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) March 20, 2023













Fred quer ajudar Dania em La Casa de Los Famosos



Sem desconfiar que recebeu o ranço do fãs de Dania, Fred tem planos de ajudar a moça se sair do Big Brother Brasil nos próximos dias.

Em conversa com aliados, o empresário disse que fará um mutirão para que a moça ganhe o reality show mexicano. "Não vai conseguir nem o suficiente pra tu mesmo, quem dirá pros outros", ironizou um perfil no Twitter. "Mal ele sabe que lá no México tão votando pra ele sair", brincou outro.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim