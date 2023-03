Reprodução/Globo Os brothers conversam sobre a eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê da casa mais vigiada













Uma noite dramática e decepcionante no BBB 23 dessa quinta (16): Tadeu Schmidt entrou na casa para anunciar a eliminação de MC Guimê e Sapato do reality. A decisão foi motivada após os dois brothers assediarem a modelo mexicana Dania Mendez durante a Festa do Líder, que ocorreu na quarta (15). Embora todos tenham ficado comovidos com a saída dos participantes, Bruna Griphao e Aline Wirley apoiaram o posicionamento da emissora.





"Em algum momento você pode ter falado: não. E não, é não!", disse Wirley em conversa com Dania. "É sobre o exemplo. Isso aqui é um reality que é o maior programa de televisão do Brasil... Se a gente deixa uma coisa dessas passar, a gente vai estar dizendo que está ok para coisas piores", opina Bruna.

"Por mais que ele não tenha sido agressivo... só a atitude de roubar o beijo de alguém...". Aline completa: "É invadir o seu espaço"... "É um posicionamento que precisa ser feito", reforça Bruna.



Sapato e Guimê assediam Dania Mendez

Cara de Sapato tentou beijar a nova participante do programa diversas vezes. Na web, os internautas apontaram que a modelo não estava à vontade quando o lutador a beijou no Quarto Fundo do Mar e tentou se desvencilhar. Uma cena, ocorrida logo depois, mostra Sapato em cima de Dania na cama tentando beijá-la.



Sapato usa a força dele pra impedir que a Dania se afaste dele, mesmo ela tentando se desvencilhar, e ele a beija a força. Isso é ASSÉDIO e pra mim é motivo claro pra expulsão! Quando irão aprender? Bronca do Tadeu não é suficiente! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/W3lAIwulwJ — Bia Wheats ˢᶜᶜᵖ 🇧🇷 (@biatrigo) March 16, 2023













Mc Guimê também se envolveu nas acusações de assédio. Em determinado momento da festa, câmeras mostraram o cantor acariciando as costas e o bumbum de Dania diversas vezes. A modelo se incomoda, tira as mãos do artista e tenta se encostar em uma das bancadas.









Após assistir ao ocorrido, Lexa, que chegou a fazer uma publicação comemorando a festa feita para o marido, escreveu no Twitter que iria se afastar da rede. “Eu não estou bem, preciso de um tempo pra mim. Até logo, não sei quando voltarei por aqui”, disse.



Fora da casa, a importunação sexual do lutador e do funkeiro sobre Dania Méndez virou caso de Polícia. Guimê havia recebido vários alertas dos colegas de que “passou do ponto” na noite anterior.

*Texto de Lívia Carvalho

