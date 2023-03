Gabriel Perline/IG Larissa Santos em show de Luan Santana; ex-sister falou sobre a vida após eliminação do BBB 23





Recém-eliminada do BBB 23, Larissa Santos está aguardando a saída de Fred Bruno do reality show da Globo para definir o destino do romance que se iniciou logo nas primeiras semanas do confinamento. Mesmo com seu "ficante" cancelado pelo grande público, ela não descarta seguir ao lado do ex-marido de Bianca Andrade, a Boca Rosa.





"Eu tô esperando ele sair para a gente ter uma conversa e resolver", disse ela à coluna durante o show de Luan Santana, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, realizado na noite de sábado (18).

Ela tentou desconversar sobre o tema, mas tivemos que insistir na pauta e questionamos se ela tem esperança de manter a paixão viva do lado de fora. E Larissa se entregou de vez. "Dependendo da nossa conversa, sim", afirmou.

Banho pelada e cochicho liberado

Embora tenha saído do confinamento há menos de uma semana, Larissa ainda não se acostumou completamente com a vida longe das câmeras e das regras do confinamento. Tanto que até hoje ainda lembra, sem saudades, das broncas da direção do BBB 23.

"Eu cheguei no hotel [após a eliminação], bati na porta para ir no banheiro, porque lá [no BBB 23] a gente tem que bater, porque não tem chave", explicou. "E no avião, vindo para cá, as meninas estavam cochichando comigo, e eu já comecei: 'Não cochicha, vamos levar atenção'", completou, aos risos.

E sabe qual foi o primeiro prazer que ela realizou após passar quase dois meses confinada? Tomar banho pelada!

"No meu primeiro banho pelada eu fiquei no chuveiro no mínimo uns 30 minutos. Acho que foi a coisa mais difícil para mim lá dentro, tomar banho vestida", afirmou.