Reprodução/Instagram Lucas Ferraz trabalhou na Record e foi demitido após agredir a própria mulher na festa da emissora





Após passar 57 dias atrás das grades por espancar a própria mulher na festa de confraternização de fim de ano da TV Vale, afiliada da Record no interior do Mato Grosso (da qual foi demitido), o apresentador Lucas Ferraz já está com novo emprego. Ele agora pertence à rede Meio Norte, e apresentará um programa que será exibido Imperatriz, cidade satélite do sudoeste do Maranhão, e em todo o Tocantins. A estreia está marcada para 27 de março.







A vinheta de anúncio da contratação de Ferraz segue uma estética ultrapassada e locução de suspense. "Ele está chegando. Aqui, na TV Meio Norte! Sem medo de falar a verdade. Lucas Ferraz", diz a voz padrão da Meio Norte.

"Imperatriz mudou. A cidade cresceu. A pérola da região sul do Estado, e o povo precisa ficar muito bem informado. Por isso eu estou aqui. A partir de agora, o jornalismo na TV Meio Norte é comigo", diz o apresentador que espancou a própria mulher. "Falando a língua do povo. De segunda a sexta, eu Lucas Ferraz, te espero ao vivo, aqui na Meio Norte, sem mimimi", completa.

O programa se chamará Rota Meio Norte, e será exibido de segunda a sexta, a partir das 17h45. Seguirá a linha policialesca, assim como ele fazia nos tempos em que trabalhava na afiliada da Record.

Sabe quem comemorou a novidade? Katriny Gomes, mulher de Ferraz, vítima do espancamento. Após o marido ser preso em flagrante e ela relatar ao médico que a atendeu no dia em que foi socorrida que havia sido agredida pelo marido, Katriny mudou sua versão e alegou que os machucados em seu rosto eram decorrentes de uma queda que havia sofrido.

"Não vou te desejar apenas sorte, porque você não precisa disso, pois faz por merecer e conquista tudo com sua própria capacitação. E eu não tenho dúvidas de que executará tudo com muita competência e dedicação. Parabéns por essa nova etapa, você merece muito! Te amo vida!", escreveu Katriny, que perdoou o marido agressor e segue casada com ele até hoje.





Como foi o crime cometido por Lucas Ferraz contra sua mulher?

Lucas Ferraz, jornalista e ex-apresentador da afiliada da Record no Mato Grosso, foi preso e em seguida demitido, após agredir a esposa, Katrine Gomes, de 20 anos. O caso teria acontecido na noite do dia 19 de dezembro de 2022 durante a festa de confraternização de final de ano da TV Vale.



Os dois começaram a discussão por crise de ciúmes do jornalista, que logo em seguida, teria dado socos no rosto dela. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tangará da Serra (MT) por pessoas que estavam no evento. Entre elas, o chefe de Ferraz. Durante o atendimento, a mulher contou ao médico que havia sido agredida e a Polícia Militar foi acionada.

Na ocasião, Lucas fugiu do local quando acionaram a Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, o mandado foi cumprido pela delegacia de defesa da mulher de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. A vítima estava com vários hematomas no rosto.

A juíza julgou Ferraz culpado em relação ao crime de lesão corporal. A magistrada fixou pena de um ano e quatro meses de reclusão pela motivação (ciúme), e pena de oito meses sobre o crime de violência psicológica enquadrado no contexto de violência doméstica. Lucas Ferraz foi condenado a dois anos e um mês de reclusão. Devido a pena ser inferior a quatro anos, a magistrada determinou que ela seja cumprida em regime aberto. Ele ainda poderá recorrer em liberdade.

Porém, dois dias depois, quando foi ouvida pela Polícia Civil, a estudante negou que o marido a agrediu e, sim, que se machucou sozinha, durante crise de ansiedade. O delegado, baseado no laudo pericial, disse que os ferimentos têm características de que foram causados por outra pessoa e acrescentou às investigações áudios da própria vítima acusando o marido e o relato de testemunhas que estavam na confraternização. O casal, nas redes sociais, fez diversas publicações reforçando as versões apresentadas – e contestada pela polícia.

No começo de janeiro, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) denunciou Lucas Ferraz por violentar física e psicologicamente a esposa. O jornalista estava preso desde o dia 21 de dezembro em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Tangará da Serra.

Lucas era apresentador do programa Cidade Agora, na Record MT. Anteriormente, foi apresentador e repórter da RedeTV!.