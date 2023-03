Reprodução/Instagram Darlin Ferrattry decidiu encontrar a filha, Lexa, que assistiu as atitudes do marido a vivo no BBB 23









Internautas apontaram um ato de assédio de MC Guimê contra a mexicana de La Casa dos Famosos, Dania Mendez, durante a festa do Líder na quarta-feira (15). A repercussão gira em torno de imagens do cantor apalpando a bunda da modelo e tentando tocar os seios dela em outros momentos. A esposa do brother, a cantora Lexa, disse no Twitter que "não está bem" e que se afastará da internet por tempo indeterminado. Darlin Ferrattry divulgou que encontrará a filha para prestar apoio.

"Pegando o primeiro voo. Já já estarei com a minha filhinha", escreveu Darlin ao publicar registros no aeroporto na madrugada desta quinta-feira (19). Segundo a empresária, Lexa está muito abalada após assistir às cenas ao vivo das atitudes do marido. "Ela não está bem. Vim o mais rápido que pude. Estou indo ao encontro da minha filha agora, mas confesso que estou arrasada", desabafou.











Vale lembrar que antes de tudo acontecer, Darlin fez vários Stories elogiando o genro e desejando uma boa festa ao cantor. "Genro maravilhoso. O matrimônio é sagrado. Curta muito a sua festa porque daqui iremos curtir também", escreveu.

Darlin também foi a responsável por reaproximar a filha do funkeiro quando os dois haviam decidido se separar, sendo a pivô da reconciliação. Ela também atuou como agente do genro nos bastidores para formar sua equipe de redes sociais assim que ele fechou com a Globo para entrar no BBB 23.

Momentos depois do flagra, os pedidos de expulsão do funkeiro do reality começaram a vir à tona. No momento, Lexa ainda tentou comentar sobre a situação. "Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", escreveu.

No entanto, a estrela do funk carioca tirou a tag de torcida #TeamGuime para MC Guimê da biografia de suas redes sociais.









Alguém bota o MC guime pra dormir?! Passou a mão na Dania, deu tapa na bunda da Bruna! pic.twitter.com/PX8XaKk4mq — Hillary Clarissa (@LoveHillary_1) March 16, 2023





















