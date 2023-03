Reprodução Stories gravado por Key Alves chamou a atenção dos internautas

Oitava eliminada do BBB 23 Key Alves, está no México para sua participação no reality show La Casa de de Los Famosos. A jogadora de vôlei postou atualizações sobre a viagem e gravou um vídeo afirmando estar perdida no país e que não sabe "nem que língua falar".







"Galera, eu mal cheguei no México, já estou toda perdida, no aeroporto internacional, não sei nem que língua falar, tô perdida real", disse nos stories do Instagram.

No entanto, Key foi pega na mentira. Os internautas notaram que, no fundo da gravação, uma loja indica que a ex-sister ainda estava, na verdade, em São Paulo. Confira o vídeo:

Pega na mentira: Key diz que chegou no México, mas placa indica que ela está no aeroporto de São Paulo 🤣 pic.twitter.com/bCt0NjONa7 — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) March 15, 2023





A atleta está fazendo o intercâmbio com a modelo Dania Mendez, que ao contrário de Key, continua na busca pelo prêmio de 200 mil dólares no reality mexicano. Ela irá compor o elenco da casa mais vigiada do Brasil nos próximos dias e terá uma missão para mexer com os ânimos do programa da Globo.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho