Simaria Mendes, ex-dupla de Simone, foi criticada pelos internautas por dar um soco no apresentador Fabio Porchat na estreia da nova temporada do programa Que História É Essa, Porchat?, exibido pela GNT e Globoplay. A jornalista Andréia Sadi e a atriz Fernanda Paes Leme, que também eram convidadas na atração, ficaram constrangidas. "Agora eu sei porque vocês (Simone e Simaria) se separaram", acusou Porchat.





Na ocasião, a cantora narrou o episódio em que visitou um benzedeiro na Bahia a pedido da mãe, que acreditava ser uma solução para tratar uma bactéria na barriga da sertaneja. Para demonstrar a "surra de plantas" que o curandeiro havia feito, Simaria pediu para que Porchat se levantasse e, sem hesitar, acertou um soco no estômago dele. Confira o momento:

Simaria no Porchat parte 2 pic.twitter.com/ixH28bYYTU — Só Mídias (@MidiasSo) March 15, 2023





Surpreendendo a todos, os fãs do humorista reagiram às imagens do momento e criticaram a conduta violenta. "Ela agarrou Porchat e se jogou em cima dele", comentou um. Após se tornar um dos assuntos mais comentados do dia, a famosa decidiu esclarecer a situação. "Foi uma brincadeira. A gente já tinha combinado", defendeu-se em entrevista à Quem.

E acrescentou: "O Porchat amou a história e falou: 'Tem que ser essa'. [Eu disse:] 'Posso fazer o que ele fez comigo contigo?'. E ele respondeu: 'Claro'. Ele liberou, e eu: 'Então bora fazer'. Porque sou verdadeira, intensa e fui contando somente a verdade do que aconteceu comigo!. E ele disse: 'Fica melhor se a gente fizer do jeito que aconteceu'. Eu falei: 'Então, pronto! Eu vou usar você!'. E ele disse: 'Tá tudo bem! [risos]”, explicou Simaria.

Recentemente, a cantora colocou um ponto final na parceria profissional com Simone Mendes e disse que hoje em dia não acompanha mais as redes sociais. "Eu nem olhei a repercussão. Não vi, não faço ideia do que estão dizendo e acho que, especialmente nos últimos anos da minha vida, como famosa, eu aprendi uma coisa. A galera esquece. Fui aprendendo que a única opinião que importa para mim é das pessoas que me amam muito, que querem meu bem", contou.



*Texto de Lívia Carvalho

