Reprodução/Divulgação Blogueirinha postou um vídeo polêmico ‘ Reagindo à treta: Karen Bachini X Virgínia’ sobre resenha do produto de R$200,00









Nos últimos dias, a base WePink, de Virginia Fonseca, repercutiu na web pelo alto valor e baixa qualidade. Criadores de conteúdo testaram o item e comprovaram a falha do produto no teste padrão de resistência à água e permanência de longa duração. O assunto viralizou, principalmente, após a youtuber Karen Bachini, que faz resenhas de maquiagem, publicar a avaliação do produto em um vídeo que atingiu 2 milhões de visualizações em menos de uma semana.





A influencer Blogueirinha, personagem sátira criada pelo youtuber Bruno Matos, reagiu com deboche: "É muito desespero", comentou sobre a conduta de Virginia. No decorrer do vídeo, ainda acrescenta críticas sobre o valor do produto. "R$ 200 em uma base, tinha que vir a foto dela impressa pelo menos". E prosseguiu: "É óbvio que a Virginia não sabia de nada [sobre a fórmula de composição]. Fizeram a base e falaram 'toma isso que agora é seu'", debochou.

Trechos da fala da youtuber estão repercutindo no TikTok e engajaram novamente os internautas sobre o tema. "Pior base do mundo". "Não sabe se maquiar", exclamou Blogueirinha no vídeo de cerca de 30 minutos. "Virginia, o problema é você falar que a sua base é a melhor do Brasil, que não tem nenhuma igual", destacou.

O vídeo chega ao fim com as considerações da criadora de conteúdo sobre o assunto e a resenha feita por Bachini. "A Karen está certa! Comentem o que acharam dessa palhaçada aqui", finalizou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho