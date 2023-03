Reprodução/YouTube e Reprodução/Instagram Mulher Abacaxi diz que saiu da Record chorando por culpa de Ana Hickmann













Marcela Porto revelou, em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, que se sentiu mal ao participar do programa dominical Tudo É Possível, apresentado por Ana Hickmann na Record até 2012. A influencer relatou que foi convidada para contar a sua história como caminhoneira na atração, quando ainda era drag queen. No entanto, em um momento rápido antes da gravação, afirmou que foi tratada com desdém pela apresentadora.









"Eu fui dar um beijo na Ana e ela se afastou e disse, desconfiada: 'Oi, você é caminhoneiro?'. Eu falei: 'Sou'. E ela: 'Com essa unha linda?'. Fiquei sem graça e, para não quebrar o clima, respondi: 'É, eu fiz para vir no programa'. Mas ela soltou: 'Mas que estranho, caminhoneiro com essa unha'. Na hora eu não entendi, ela queria que eu fosse com a unha suja? Porque caminhoneiro não é porco", desabafou.





Após se sentir mal com o ocorrido, Marcela, que passou pelo processo de redesignação sexual, relatou que voltou para o hotel em que estava hospedada e recebeu uma ligação da produção dizendo que poderia ir embora para o Rio de Janeiro. "Inventaram um tanto de história. Nesse dia, eu voltei de ônibus chorando. Me senti tão desprezada", confessou.

A influencer de 49 anos se apresenta com o nome artístico de Mulher Abacaxi, que recebeu na época em que era mulher fruta na Furacão 2000. Embora não esteja mais envolvida com o funk, Porto segue com seu nome de trabalho. Caminhoneira desde os 12 anos, Marcela também é dona de uma empresa de transporte de minérios em Maricá, Rio de Janeiro.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho