Reprodução Davina McCall apresentou o Big Brother britânico









Ex-apresentadora do Big Brother britânico, Davina McCall revelou em seu podcast Making the Cut, que chega ao ápice do prazer sexual enquanto dorme. "Eu já tive um orgasmo durante o sono. Na verdade, foram vários orgasmos. É uma coisa ótima", confessou.





Ao lado do namorado, Michael Douglas, a comunicadora de 55 anos ainda destacou: "Há um tipo de orgasmo que ocorre durante a realização de atividades físicas como exercícios abdominais. Alguém já teve na academia?", perguntou.

McCall também é protagonista do documentário Sex, Myths And The Menopause, (Os Mitos da Menopausa, em português). O título esclarece os mitos sobre a menopausa, examina a ciência e o medo em torno da terapia de reposição hormonal.

A apresentadora ganhou notoriedade no Reino Unido após ter apresentado a versão local do reality show Big Brother por 10 temporadas.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho