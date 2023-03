Reprodução/Instagram Cris Dias criticou Thiago Rodrigues por atraso na pensão













A apresentadora do Band Esporte Clube, Cris Dias, usou o Twitter no sábado (11) para cobrar o ex, o ator Thiago Rodrigues, da pensão alimentícia do filho Gabriel, de 13 anos. “Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer pra pagar a pensão do filho dele que tá atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar?", ironizou.





O atraso da pensão de Gabriel se tornou público na sexta (10), quando a apresentadora desabafou no Twitter. “Todo mês é aquela emoção radical. Nunca sei se vamos receber e quanto, mesmo com acordo, enquanto os boletos seguem, em alta velocidade. A vida da mãe solo é uma aventura e tanto”, disse pela manhã.

No domingo (12), Thiago se defendeu pelo Instagram: "1 dia, com menos de 24 horas de 'atraso' no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim? Há um mês mais ou menos, fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro: não devo nenhuma pensão, nem um mês sequer", escreveu.

"Eu tenho tentado tudo, há muito venho tentando ter outro tipo de relação com a mãe do meu filho, sem sucesso algum. Tento dialogar em paz, ser amigo, ter uma relação saudável, mas nunca é possível", completou.

No Twitter, Cris Dias veio com a tréplica. "Todo santo mês essa ladainha, atrasos, desculpas, tentativas de redução informal, vitimização e mentiras. A data de pagamento é o 5º dia útil e cadê? Isso porque estou falando apenas em R$. Fora o abandono afetivo. A ausência, há anos! Quer falar sobre isso também?.”, indagou.

Na manhã desta segunda (13), a jornalista cobrou novamente o ex affair de Juliette.

"Sempre tive uma dúvida: o devedor deveria pagar meus juros no cheque especial também?", indagou nos stories do Instagram. Na rede social, ela mostrou prints de uma conversa no WhatsApp com o ex em que diz: "Bom dia. Último dia pra efetuar o pagamento da pensão. No aguardo". A mensagem foi enviada às 10h23 da manhã da sexta (10). Em seguida, às 19h44, ela envia outra: "Tipo sumiço mesmo?". E não recebe resposta.

A jornalista também mostrou um comunicado do banco informando que a conta está no vermelho. “Segue o baile… nada ainda”, escreveu na legenda da publicação.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho