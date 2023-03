Reprodução/Divulgação Alexandre Frota lembra trabalhos pornôs e cita Eduardo Bolsonaro









Alexandre Frota provocou o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), a quem se referiu como "Bananinha", ao citar um dos filmes adultos que fez com a travesti Bianca Soares, que participou da Casa dos Artistas, em 2004. O ex-ator pornô de 59 anos disse que gostou de ter trabalhado na obra e refutou as críticas que recebeu pelo longa.





"Levamos dois dias filmando em um motel de São Paulo. Adorei ter feito este filme, aliás a ideia foi minha. Muitos conservadores de família criticam, mas parecem conhecer todos os detalhes do filme. Bananinha, por exemplo, disse 'que eu nunca deveria ter parado de fazer'. Acho que gostou muito", escreveu em publicação no Twitter.

Na sequência de postagens feita no último domingo (12), Frota se referiu ao filme como algo "polêmico". "Em Junho de 2006, o mais polêmico filme chegava às locadoras de todo país. Um novo DVD. Tratava-se de uma produção, na qual eu contraceno com a travesti Bianca Soares. O filme explodiu de vendas e foi o mais acessado nos sites. Foi um delicioso escândalo e sucesso", afirmou.

Da Série 60 anos 🏳️‍🌈 em Junho de 2006 o mais polêmico filme chegava às locadoras de todo país,um novo DVD,Tratava-se de uma produção,na qual eu contraceno com a travesti Bianca Soares.O filme explodiu de vendas e foi o mais acessado nos sites. Foi um delicioso escândalo e sucesso pic.twitter.com/d8HgAPAntB — Frota 77🇧🇷💙 (@77_frota) March 12, 2023





No sábado (12), Frota, que estrelou produções adultas para a produtora Brasileirinhas, ainda tuitou sobre o ensaio nu que fez para a extinta revista gay G Magazine . "Toda vez que os bolsonaristas querem me atacar, enviam essa foto como se eu fosse ficar magoado ou envergonhado. Coitados, não sabem de nada. Festa temática de lançamento para duas mil pessoas, R$ 300 mil na conta, passagem e hospedagem para o Caribe com acompanhante e muitos beijos. Que delícia", disse.

Frota foi eleito deputado federal em 2018 pelo PSL, então partido de Bolsonaro. Na época, o ex-ator pornô apoiou a candidatura do presidenciável. Pouco mais de um ano depois, foi expulso por unanimidade do partido ao criticar o ex-presidente, por divergências com outros membros, e ter votado contra a reforma da previdência proposta pelo governo.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho