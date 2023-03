Reprodução/TV Globo Karol Conká planejou suicídio após cancelamento no BBB 21









"Foi graças a Deus que eu não desisti da vida em 2021", disse Karol em entrevista a Tati Bernardi no videocast Desculpa Alguma Coisa. A rapper, eliminada do BBB 21 com 99,17% – a maior rejeição da história do reality – contou que sofreu com o cancelamento nas redes sociais e planejou suicídio. "Pensei em suicídio, planejei. Cheguei nesse nível. Dizia que ia fazer de um jeito que não daria trabalho para ninguém", declarou.





Karol registrou a experiência pós-reality no documentário A Vida Depois do Tombo e deu detalhes de como lidava com a repercussão de suas atitudes após deixar o programa. "A pessoa com o pensamento suicida está com o ego infectado. É tipo 'minha vontade prevalece e vou embora’'", disse. "Eu queria dar um fim na dor e, ao mesmo tempo, deixar uma mensagem para as pessoas", acrescentou.

A rapper revelou como desistiu da ideia e contou que procurou um psiquiatra para iniciar um tratamento. "Pensei: 'Se me chamaram de macaca, vão soltar fogos'. Então vão ter que me engolir". "Precisei dele [psiquiatra] para dizer que não sou psicopata, e ainda duvidei", declarou.

Karol contou ainda que precisou ficar dois meses fora das redes sociais e relembrou sua participação no reality. "Fiquei extremamente irritada na casa. Mas a maneira que a edição foi conduzida, não só no programa, mas na internet [ajudou no cancelamento]. As edições da internet são as piores, porque não tem o que fazer", confessou.

E acrescentou: "As pessoas [do BBB] ainda ficam desenterrado a minha imagem. Eles entraram pensando em não ser a nova Karol e acaba saindo de lá cometendo atitudes até piores do que as minhas, mas não são julgados da mesma forma porque a pele é branca", afirmou.

*Texto de Lívia Carvalho

