Reprodução/TV Globo Ex-repórter da Globo, Flavio Passos, vira ator e aparece nu em peça





O jornalista Flávio Passos decidiu trocar o microfone e a câmera pelo palco e a atuação depois de 11 anos no meio esportivo. Agora, aos 30 anos, se aventura no antigo sonho de ser ator de teatro. Repórter em transmissões do Premiere e do SporTV até março de 2022, o estudante da conceituada escola de atuação Célia Helena, estreou na peça A Casa de Todos os Santos, em São Paulo.

Flavio aparece completamente nu no palco em dois momentos. A peça conta três diferentes histórias sobre escolhas difíceis e suas consequências em temas sobre sexualidade. A oportunidade de compor o elenco surgiu em 2023, quando seguiu um anúncio no Instagram, fez o teste e conseguiu um dos papéis.





Passos foi apresentador da edição regional do Globo Esporte no Mato Grosso do Sul e se destacou na cobertura diária do Corinthians no Esporte Interativo, e do Santos em transmissões de jogos do SporTV e do Premiere, além de reportagens do Globo Esporte, inclusive na final da Libertadores 2020 contra o Palmeiras, no Maracanã.



O ex-apresentador do Globo Esporte destacou que um dos motivos para a mudança foi a insatisfação com a vida no jornalismo esportivo. "É uma rotina desgastante. A distância da família, o salário baixo e a cobrança e o dia a dia me consumiram. Fiquei até o momento em que senti que estagnei, que não tinha mais para onde ir no curto prazo", desabafou em entrevista ao UOL.

E completou: "Queria falar de outros assuntos e contar histórias de outro jeito. Comecei um canal no YouTube que me fazia ter mais vontade de sair da cama do que o trabalho diário. Numa sessão com minha psicóloga eu disse que queria virar ator. Nunca tinha dado nome para isso e a partir daí não consegui conter a vontade", contou.

Na TV Tribuna, Flávio foi substituído pela repórter Débora Carvalho. "Eu sei que joguei fora uma carreira. Pensei em conciliar as duas coisas, mas eu não aguentava mais o jornalismo, só queria sair fora.", contou. Além da peça, o jornalista faz trabalhos eventuais em transmissões de futebol em São Paulo, apresenta seu canal no YouTube e é criador de conteúdo nas redes sociais.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho