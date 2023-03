Divulgação O filósofo Leandro Karnal revela que já namorou homens e mulheres









Recentemente, um dos maiores difusores da filosofia pop, Leandro Karnal, expôs seu relacionamento com o ator e cantor Vitor Fadul, de 27 anos, com quem está casado há quatro anos. O historiador, de 60 anos, já namorou homens e mulheres e desabafou sobre ter crescido em um ambiente homofóbico.





"Se eu disser que não tive receio, estarei mentindo. Ouvi piadas, músicas vexatórias, ironias e ataques a terceiros. Com o tempo, entendi que, quando não há argumentos em uma discussão, um agressor tenta atacar a moral dizendo que fulano é gay. Quero acreditar que essa desqualificação baseada na orientação sexual é menor para os jovens de hoje do que foi para a minha geração", declarou em entrevista à Veja.

Diante das críticas relacionadas ao relacionamento homoafetivo e ao etarismo, Karnal refletiu sobre sua orientação sexual e confessou que enxerga o rótulo como algo mais necessário para o público do que para ele. "Eu sou uma pessoa sexuada – e que, neste momento, decidi me casar com um outro homem. Eu não tenho um tipo certo de interesse amoroso. Me encantei pela personalidade, criatividade e beleza do Vitor", desabafou.

Karnal lamenta ter que rebater haters e falou sobre Fadul. "A gente brinca entre nós que o 'velho' da relação é o Vitor. Porque quem não quer sair, odeia barulho – inclusive por causa do autismo – e quer voltar para casa logo é sempre ele. Eu sou um pouquinho mais dinâmico do que isso. Mas provavelmente não me relacionaria com alguém de 27 anos, se fosse alguém que gostasse de ir para baladas, se embebedar e ouvir rock pesado todo fim de semana", completou.

Discreto com a vida privada, o apresentador de TV ainda explicou porque decidiu expor publicamente o relacionamento. "Eu tenho uma certa resistência a pessoas que vivem toda a sua vida privada em público. Não gosto muito, mas atualmente parece que não se posicionar perante o grande público significa concordar com o silenciamento e a repressão. Às vezes, ver uma figura pública e bem estabelecida profissionalmente assumindo o que sente pode encorajá-la", refletiu.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho