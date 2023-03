Reprodução/Instagram Shakira zomba de sogra mais uma vez com bruxa na varanda





A cantora Shakira cutucou mais uma vez sua ex-sogra, mãe do ex-marido, Gerard Piqué. A provocação da popstar foi, novamente, colocar uma bruxa na varanda de sua casa, em Barcelona, na Espanha.







A boneca aterrorizante fica na varanda na direção da residência da mãe do jogador, que mora no mesmo condomínio que a cantora tem uma propriedade. Há rumores que a bruxa escolhida desta vez é ainda mais assustadora do que a primeira, colocada em novembro do ano passado.

A artista não mantinha uma boa relação com a sogra, o que ficou de fato muito evidente após o fim do casamento com Piqué. Por causa da chegada do inverno no país, a boneca em tamanho real precisou ser retirada da varanda.

Há pouco tempo atrás, Shakira tomou a decisão de deixar Barcelona e se mudar para Miami, nos Estados Unidos, juntamente com os filhos Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito.

Além disso, a cantora também firmou um acordo com o ex-marido sobre as visitas às crianças. Shakira não quer que Piqué vá acompanhado da atual namorada, Clara Chía, ou da mãe, Montserrat.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii