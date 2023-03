Reprodução/Instagram Após demissão, Jovem Pan anuncia a contratação de dois ex-CNN





Depois de promover uma ordem de despejo de profissionais radicais bolsonaristas, a Jovem Pan aproveitou uma parte dos profissionais que perderam seus empregos na CNN Brasil no final do ano passado para renovar seu elenco. Além de trazer um tom mais profissional para seus noticiários, o canal trará novas temporadas de programas e novo diretor na área comercial e no Jornalismo.







O apresentador e jornalista Evandro Cini entrou na CNN em 2020 para integrar o projeto de estreia do canal e foi repórter especial, além de ocupar o lugar de âncora nos últimos 3 anos. Ele acabou de ser anunciado como novo reforço da Jovem Pan, assim como Marcelo Favalli, que também era da CNN, e assumirá o comando do noticiário internacional na nova empresa.

Além disso, André Ramos chegou para assumir a Direção de Jornalismo e Esportes, e já começará a implementar mudanças nestas áreas.

A nova programação da Jovem Pan estreia na próxima segunda-feira (13) às 21h30. Nela, consta a nova temporada de Direto ao Ponto, sob o comando de Adalberto Piotto, que será exibida às segundas e contará com uma bancada de jornalistas convidados.

O canal também fará uma nova temporada do Tá na Roda, com a apresentação de Thiago Asmar, programa que segue o formato de revista eletrônica de entretenimento e variedades. A estreia é no próximo dia 12 de março das 14h às 18h. O programa conta com o jornalista e uma bancada rotativa de 4 convidados que irão debater assuntos propostos e mediados pelo apresentador.

Alexandre Barsotti, que há trabalhou na Band nos últimos 7 anos, foi anunciado como o novo diretor comercial.

