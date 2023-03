Reprodução/Instagram Hadassa Baptista será uma das bailarinas profissionais da Dança dos Famosos





Uma situação inédita ocorreu no "mercado das bailarinas" de TV neste ano: uma profissional que pertencia ao time do Faustão na Band, e acabou demitida em dezembro com todas as demais, acaba de ser contratada pela Globo para integrar o elenco da nova temporada do Dança dos Famosos. E a pioneira nesta movimentação atende pelo nome de Hadassa Baptista.







Quem é leitor desta modesta coluna já conhece Hadassa. Afinal, foi aqui que você soube da entrada dela no elenco do Faustão na Band , em maio do ano passado, quando o programa de Fausto Silva havia promovido uma enorme reformulação em seu time de assistentes.

Ela ficou pouco tempo no Faustão na Band, que decidiu, em dezembro, demitir todas as suas bailarinas, acabando de vez com um dos elencos mais tradicionais e midiáticos da TV brasileira. Dali surgiram nomes importantes e que estão em destaque em outras áreas, como Sabrina Sato, Juliana Alves, Julianne Trevisol, Aline Riscado, entre outras.

"Sim, esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé, na verdade o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo! Foram dias que APRENDI MUITO, MUITO MESMO! Nós do balé e toda equipe nos esforçamos muito todos os dias pra entregar o melhor programa pra vocês! Sou grata a Deus por ter me dado essa fase, e por ter me trazido pessoas fantásticas! Toda gargalhada dada naquele palco vai ficar pra sempre em mim. Foi lindo! Obrigada", escreveu a bailarina em seu Instagram, em 22 de dezembro.

Hadassa esteve ontem (9) na Globo, no Rio de Janeiro, no palco do Domingão com Huck, e foi apresentada como uma das profissionais que irá auxiliar os famosos na competição, que estreia neste domingo (12).





Em seus Stories, ela sequer postou algo de sua ida à Globo, mas deixou escapar que está no Rio de Janeiro. Vale lembrar que Hadassa é mineira e se mudou para São Paulo no ano passado exclusivamente por conta de sua entrada no Faustão na Band.

Além de ser talentosa e muito linda, Hadassa tem um perfil pouco convencional: ela é careca e cega de um olho, por conta de uma doença chamada ceratocone, uma enfermidade não inflamatória que afeta a estrutura da córnea e a impede de enxergar perfeitamente. Ela chegou a se submeter a um transplante de córnea quando tinha 21 anos de idade, mas seu organismo rejeitou o órgão e ela hoje faz uso de óculos para ao menos enxergar os vultos com o olho prejudicado.

A nova temporada do Dança dos Famosos já está em fase de produção, e a coluna antecipou hoje alguns artistas contratados pela Globo para entrarem na competição: Priscila Fantin, Juliana Alves, Bruno Cabrerizo, Daiane dos Santos e Gabi Melim.