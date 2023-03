Ricardo Godoy/CNN Brasil nova contratada da CNN Brasil, Mica Rocha













Com mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, a publicitária e dona das marcas digitais Misha (acessórios) e Open Era (Moda Fitness), Mica Rocha, está à frente do mais novo projeto da CNN sobre empreendedorismo. Em fase de pré-produção, o programa contará com entrevistas para promover a história de mulheres inspiradoras e empreendedoras. A estreia está prevista para 2023.





Há 12 anos no mercado de influência, a fashionista é embaixadora de marcas como Banco BTG e Wella e é uma das herdeiras das lojas Riachuelo, onde seu pai, Newton Rocha, foi vice-presidente. Além de ser eleita pela revista Forbes como uma das 30 jovens promissoras, Mica é autora de dois livros sobre relacionamentos: Manual da Fossa e Amor (EX), ambos pela Editora Benvirá.

"Estar na CNN Brasil é um desafio profissional e estou bastante animada. Estamos trabalhando para levar um programa sobre empreendedorismo com uma perspectiva humanizada e proximidade com a audiência. As seguidoras que já me conhecem vão receber mais conteúdo com a minha cara e vai ser incrível expandir para novos públicos", declarou a empresária.

De acordo com Virgílio Abranches, VP de Conteúdo e Operações da CNN Brasil, "a chegada de Mica enriquece o portfólio de conteúdos nesta nova fase do canal para valorizar ainda mais o público feminino". Segundo ele, a experiência da empresária e influencer no universo digital encaixa-se perfeitamente ao conceito multiplataforma que norteia todas as iniciativas da CNN Brasil.



"O foco da nova atração, que é o empreendedorismo feminino, é de crescente relevância no trade publicitário, o que nos abre mais frentes de oportunidade de negócios", afirma Mauricio Kotait, VP de Vendas Publicitárias da CNN Brasil, que acrescenta: "O carisma e appeal da apresentadora certamente vão nos conectar a marcas, produtos e serviços que também buscam essa sinergia com este público de interesse", disse.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho