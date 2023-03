Reprodução/Instagram Fred usa Juliette como ofensa a Domitila





Fred Desimpedidos está no olho do furacão e se tornou um dos personagens mais detestáveis do BBB 23. Depois de muitas brigas o brother ainda não sossegou. Após ser chamado para o Quarto Branco por Domitila Barros, os dois acabaram se desentendendo e o brother usou a campeã do BBB 21, Juliette Freire, como tentativa de ofender a Miss Alemanha 2022.







A discussão entre os dois começou em uma prova de resistência dentro do carro, onde Fred apontou que a sister não era sincera e só se fazia de vítima quando era conveniente para ela. Para atingir mais ainda a Domitila, Fred a comparou com a Juliette.

"Você quis se vitimizar no ao vivo. Está se achando a Juliettona do negócio", debochou o jornalista.

A modelo ficou irritada com o comentário feito pelo brother e não abaixou a cabeça. "Só existe uma Juliette. E o meu nome é Domitila Barros. E não me chame mais de Domi, não. Me chame de Domitila", rebateu ela, sem medo.

Na opinião de Fred D. Juliette era vitimista durante a participação dela no BBB21.



Domitila: “Só existe uma Juliette e o meu nome é Domitila Barros!”



FALA MESMO!!! #BBB23 pic.twitter.com/ZNMSRNm3c1 — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) March 8, 2023





Porém, não é de hoje que o influenciador deixa claro sua falta de simpatia pela campeã do BBB 21. Em um vídeo antigo resgatado pelos fãs de Juliette no Twitter, antes mesmo de entrar no Big Brother Brasil, Fred julgava a cantora e dizia que é apenas "modinha" gostar da Juliette.

"Eu acho que virou modinha gostar da Juliette. Eu acho ela da hora? Acho, mas não é a mais da hora [...] A galera lá dentro da casa vive um 'bagulho' muito diferente do que a gente está aqui fora de casa. Hoje em dia, dentro de casa, tem 14, 12, pessoas e ninguém gosta da Juliette só a galera daqui de fora. Poucas pessoas gostam dela", disse ele na época do BBB 21.

Com a repercussão dos vídeos na internet, muitos fãs de Juliette estão aborrecidos e já preparados para tirar Fred assim que ele entrar no paredão. "Cactos…vocês já sabem né?", escreveu um usuário. "Teamcactos, fiquem olhando esse Fred boco roso falando mal da Juliette", declarou outro. "Ele nunca gostou da Juliette", disse mais um.

Já os fãs de Domitila só comentaram elogios a modelo e declararam abertamente a esperança para que ela se torne a próxima campeã. "Tomara que seja igual a Ju e ganhe o programa também!", escreveu um fã. "Eu não ia torcer para ninguém, mesmo achando legal a Domi, mas com esta, vi que ela é um cactus, guerreira, e não tem medo, minha torcida vai para ela, manda o insta dela para adicionar também", escreveu um segundo. "Domitila grandona sem medo, colocando esse cara insuportável, saboneteiro, e que se acha no lugar dele!", declarou um terceiro.

Ele já falou aqui tbm. pic.twitter.com/gavBTefDVN — Benzin (@TillBezin) March 8, 2023







*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii