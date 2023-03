Reprodução/Instagram Keila Lima tem preocupado seus fãs e seguidores com os registros que vem postando nas redes sociais





Keila Lima está deixando seus fãs desesperados com sua nova aparência. O que chama atenção dos internautas é a magreza extrema da jornalista nos looks que usa no programa Tudo De Bom Pra Você, do canal Rede Gospel de Televisão. "Está só pele e osso!", pontuou um seguidor, "está muito magra", exclamou outro, e "vai se cuidar!" são algumas das críticas que constam no perfil do Instagram da apresentadora. Confira:





As reações apostam até no uso de filtro. "Gente, é filtro, não é? Porque uma pessoa não pode estar de pé tão magra assim. Espero que ela se cuide!". No entanto, entre as críticas e comentários preocupados, outros internautas não perceberam a tal estranheza e defenderam a jornalista sobre o visual chamativo.















"Pessoal, parem de julgar a Keila. Ela desde o tempo que conheço ela, sempre foi magrinha. Deixem a vida dela em paz. Parem de julgar!", escreveu um fã. Ao ler os comentários e a repercussão da foto, a apresentadora se manifestou. "Ossinhos saudáveis. Isto é o mais importante. Obrigada pelo cuidado", replicou a um seguidor.

Keila Lima ficou famosa em 2009 ao apresentar o programa "Manhã Maior", da Rede TV!. Na ocasião, ela exibiu um visual bem diferente do de hoje.

