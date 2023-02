Reprodução/Instagram Apropriação cultura, batizado e mais: 5 polêmicas de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca está sendo acusada de dar calote em fãs por cobrar R$ 260 para tirar fotos em evento, mas ir embora sem cumprir o prometido.



A influenciadora estava inaugurando o quiosque de sua marca em um shopping de Goiânia. A empresária Natália Esperandir estava no evento, pagou o valor e saiu no prejuízo. Ela gravou o tumulto que os fãs causaram, revoltados. A influenciadora vendeu mais de 500 senhas e não atendeu a todos.

"Pediram para retirar senhas para tirar foto, milhares de pessoas, olha aqui a confusão. A Virginia disse que se tivesse mil pessoas, ela tiraria foto com mil pessoas. [...] O povo invadiu porque ela vazou, foi embora. É mentira, ela não tirou foto nem com 30 pessoas. Quero meu dinheiro de volta! Ela é marketeira. Tinham crianças chorando porque a bonita vazou. Perderam os ingressos para a foto", desabafou.



Virginia acreditou que havia tirado todas as fotos. "Eu não sei o que aconteceu, eu cheguei lá e comecei a fazer foto e, visualmente, a fila tinha acabado. Eu perguntei: 'Já acabou?', e falaram pra mim que sim", se defendeu na web.

A mulher de Zé Felipe ainda disse que vai tentar corrigir o problema. "Só estou aqui para pedir desculpa, perdão. Nossa equipe vai entrar em contato com todo mundo que não conseguiu fazer foto e vai oferecer um perfume ou o estorno da compra. Mil perdões, do fundo do meu coração. Se eu soubesse que tinha mais pessoas com senha, eu ficaria lá", contou.

Natália mostrou os Stories em que a dona da We Pink, agradecia pelo sucesso do lançamento do quiosque e a desmentiu. Imagens nas redes sociais mostraram uma das funcionárias da loja gritando com os clientes.

"Estão pegando o contato de um por um, dizendo que vão fazer alguma coisa. A assessora deles falou com a gente, disseram que iria estornar o dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o emocional dessas crianças. Mentiu, espero que não use mais de má fé com as pessoas", reclamou.

Virginia prometeu voltar ao local nesta sexta (10) para atender os fãs e pediu, por meio das redes sociais, que todos ficassem na fila com a senha na mão para não repetir o ocorrido.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho