Reprodução/Youtube Mulher Abacaxi no podcast Não é Nada Pessoal





A noite de 17 de fevereiro de 2023 sempre será lembrada por Marcela Porto, a Mulher Abacaxi. Na ocasião, a loira ganhou os holofotes após ter desfilado como rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói com os seios à mostra. Por conta da situação, o marido da empresária chegou a cogitar o divórcio, mas voltou atrás na decisão. E, em entrevista ao podcast Não é Nada Pessoal, do titular da coluna Gabriel Perline, e Arthur Pires, a musa detalhou como tudo aconteceu.





Dona de uma empresa de caminhões, Marcela Porto foi acionada por um trabalho importante logo no dia do desfile da Acadêmicos de Niterói. Por conta do pagamento generoso, que envolvia ela mesmo manuasse uma retroescavadeira, a loira topou o desafio. "Para quem gastou quase R$ 100 mil com fantasia, já vai pagando as continhas", falou.

O serviço, no entanto, durou um tempo maior do que o previsto, e Marcela chegou em casa no horário em que deveria já ter saído para a Sapucaí. Na correria, ela ainda teve que lidar com o marido que optou por dar banho na cachorra do casal antes de levá-la ao desfile de Carnaval.





"Quando chegou no meio do caminho, [pensei] será que peguei tudo? Ai fui botar gasolina e pensei que tinha pego", completou. Porém, Marcela notou que havia algo de errado quando colocou todos os itens de sua fantasia em cima da cama e deu falta do tapa-mamilos. Originalmente, ela deveria ter desfilado com um arco de arame abaixo dos seios e duas peças de tecido para a região.

Marcela até tentou colocar um esparadrapo no lugar, mas o resultado não ficou desejado. Ela, então, conversou com os componentes da escola e descobriu que poderia desfilar com os seios à mostra se isso acontecesse desde o início. Caso ela mexesse na fantasia durante o percurso, a agremiação poderia perder pontos.

Hora da verdade no Carnaval 2023

Marcela afirmou que ficou bastante receosa de olhar para o marido por conta dos seios visíveis na Sapucaí. Por isso, ela ficou de roupão até o último momento possível e surpreendeu o companheiro quando apareceu de topless na folia. "Quando acabou o desfile, ele me jogou a camiseta dele para me tapar", relembrou.

Eles, então, voltaram para casa sem falar sobre o assunto. Já na manhã seguinte, Marcela se deu conta de que o marido não estava mais em casa. Ele havia feito as malas e ido para a casa de um amigo. Mas, apesar da rápida separação, o casal voltou as boas na semana seguinte.



*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.