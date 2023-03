Reprodução/Instagram Andrea Sorvetão foi paquita da Xuxa nos anos 1980 durante a exibição do Xou da Xuxa





Xuxa completará 60 anos no próximo dia 27, e a Globo irá gravar um especial Altas Horas nesta terça (7) em São Paulo com a presença de ex-paquitas para homenageá-la. Integrante do elenco de assistentes de palco no Xou da Xuxa, Andréa Sorvetão, no entanto, sequer foi convidada para o encontro por conta de rusgas com as antigas colegas de trabalho e a própria apresentadora.





Andréa tornou-se uma persona non grata no círculo de amizade entre as ex-paquitas e Xuxa por conta de sua posição política. A loira é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e usou ativamente suas redes sociais em sua campanha de reeleição.

No começo deste ano, a ex-paquita Lana Rhodes deu uma entrevista ao Barba Cast e afirmou que a posição política de Andréa tornou-se sua convivência com as demais colegas completamente insustentável. Por isso, elas pediram que a loira saísse do grupo de Whatsapp que mantinham.

"A gente tem um grupo de paquitas. A gente só tirou uma integrante que a gente não queria mais. Ponto. Porque não dá para você ter diálogo com uma pessoa que não tem diálogo. Era a Sorvetão. O posicionamento social que a Andréa e o marido se propuseram na época da eleição, para mim foi agressivo. Eu não concordo com nada. Tanto que hoje eu não tenho mais interesse. Não estou aqui para julgar nem apontar o dedo para ninguém, então, o que eu faço é me afastar”, disse Lana, na entrevista.

A coluna também procurou a Globo para saber o motivo da ausência de Andréa Sorvetão no especial do Altas Horas. No entanto, a assessoria de comunicação do canal não respondeu ao questionamento até o fechamento da nota. Caso o fará, o texto será atualizado.

Entenda como será a gravação do Altas Horas

Fora da Globo desde 2014, quando saiu da emissora para assinar com a Record, Xuxa voltará ao canal da família Marinho momentaneamente para participar da homenagem aos seus 60 anos.

A loira atingiu o auge de sua carreira como apresentadora infantil entre os anos de 1980 e 2000 com diversos programas da grade, como Xou da Xuxa, Xuxa Park, Xuxa Hits e Planeta Xuxa.



No especial do Altas Horas, por exemplo, diversas paquitas que fizeram sucesso após o trabalho com a loira estarão presente no programa de Serginho Groismann. Adriana Bombom, por exemplo, será uma delas.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.