GLIN+MIRA/GSHOW Tina Calamba foi a terceira eliminada do BBB 23





Terceira eliminada do BBB 23, Tina Calamba agora colhe os frutos de sua participação no reality show da Globo. A modelo e jornalista angolana foi convidada pelo portal Gshow para protagonizar um ensaio de moda inspirado no afrofuturismo e aproveitou para falar sobre os motivos que custaram sua eliminação da competição.





Em sua avaliação, o fato de ser muito "autêntica e direta" pode ter pesado na decisão do público, que optou por manter no confinamento Cezar Black e Gabriel Santana, seus adversários diretos no Paredão.

Na entrevista, ela também falou sobre empoderamento feminino, relação com a moda, carreira pós-reality e aproveitou para abrir o jogo sobre a "chuva" de contatinhos que passou a ter após ter sido apresentada a todo o país no maior reality show da TV brasileira.

"Tá rolando, sim, um 'oi, preta', mas estou ainda muito cuidadosa quanto a isso. Vai acontecer de forma natural!", disse ela durante a sessão de fotos publicada pelo site de entretenimento da Globo.