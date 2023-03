Reprodução/Instagram Rei Charles despejou Harry por causa das críticas feitas a ‘rainha’ Camila





De acordo com o jornal Daily Mail, rei Charles III teria tomado a decisão de dar a ordem de despejo a Harry e Meghan Markle de Frogmore Cottage, única propriedade do casal no Reino Unido, por conta dos supostos ataques repetidos do príncipe a rainha consorte, Camilla, em sua biografia, Spare.







Segundo fontes próximas ao rei Charles, não foi uma decisão fácil de ser tomada. O monarca considerou que o filho caçula havia passado dos limites em sua biografia, direcionando ataques pessoais e diretos a sua atual esposa, que foi chamada de "vilã" e acusada de ser responsável por vazar diversas histórias íntimas da realeza para a mídia.

O príncipe e a esposa tinham ganhado a mansão de sua avó, Elizabeth, em 2018, para que eles pudessem ter o "próprio canto", em meio a uma das diversas crises de relacionamento com seu irmão, príncipe William, e sua esposa, Kate Middleton.

A mudança do casal já foi tema de polêmica, já que milhões de libras do fundo real foram gastos em melhorias da casa, serviços considerados supérfluos pela opinião pública, principalmente por aqueles que criticam a monarquia.

A residência histórica, assim que desocupada pelo casal --que tem até dia 6 de maio--, seria destinada a tio Andrew, que foi afastado dos afazeres da realeza desde que recebeu um processo por abuso sexual e encerrou a questão jurídica fazendo um acordo milionário.

A preocupação do monarca era não atiçar a briga entre Harry e os parentes, que está em crise desde que o príncipe foi para os Estados Unidos, onde reside hoje com a esposa e seu filho.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii