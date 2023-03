Instagram/ Divulgação TV Globo Fiorella Matheis e Vanessa Giácomo apostam na tendência do tiro esportivo





Quem está sempre em busca de coisas novas já leu por aí alguma coisa sobre o tiro esportivo. A prática não é lá das mais novas, mas a popularidade, sim. No Brasil, de uns anos para cá, o esporte acumulou mais de 1 milhão de adeptos e hoje é tendência entre famosos e anônimos.





Só para se ter ideia, personalidades como Fiorella Mattheis e Vanessa Giácomo fizeram aulas para entrarem na onda, seja por esporte ou até mesmo por vivência para interpretar um personagem na TV.

No caso de Vanessa, ela teve aulas de tiro esportivo dentro da própria Globo, para interpretar a policial Antonia, na novela Pega Pega.

"A gente fez preparação de tiro no Projac mesmo, com aulas de tiro e outros detalhes mais técnicos. É um universo que eu realmente desconheço, nunca fiz uma policial", disse a atriz, que atualmente interpreta Leonor na novela Travessia.

Mas a prática é legal?

Pelas redes sociais, as personalidades exibiram cliques praticando o esporte, que é, sim, permitido se feito dentro dos padrões legais. No atletismo profissional da coisa, o que muda é a intensidade e evolução do atirador.

"Tem que se dedicar muito para conseguir levar medalha, participar das competições. Mas tudo tem um começo. O importante é todos saberem que tem que se estar habilitado para isso. E tem que buscar pessoas ou empresas legalizadas que possam conduzir esse ensino da melhor forma", explicou o empresário e atirador Leandro Roberto à coluna.

Até agora, as projeções de mercado apontam expectativa de crescimento do interesse por tiro esportivo, prática que deve deslanchar ainda mais neste 2023.

"Temos o objetivo de tornar do tiro esportivo uma verdadeira tendência. Que todos os brasileiros tenham acesso e que não haja preconceito em torno do esporte por ele envolver arma de fogo. Tudo que envolve arma por esporte ainda é muito dividido, por isso a importância de se buscar informação", observou.





*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho