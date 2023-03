Igor Melo Aline Wirley e Igor Rickli com o filho Antonio









Igor Rickli confessou que ele e Aline Wirley, que está confinada no reality BBB 23, desejam ser pais novamente. O casal está junto desde 2010 e são pais do Antônio, de 8 anos. "Sempre foi meu sonho e ela comprou logo de cara", contou o galã em entrevista à revista GQ.









A família busca por uma criança da mesma idade do filho e, futuramente, quer fechar a conta em três herdeiros. "Pensamos também em ter uma filha biológica chamada Luiza", declarou o marido da cantora.

Recentemente, Aline comentou com Larissa e Fred no programa que o casal entrou na fila de adoção e deu detalhes da experiência. “A gente começou o processo no ano passado, e aí concluiu, porque demora um pouco. Agora já estamos habilitados. Só que como a gente quer uma criança da idade do Antônio, sete, oito anos... Então a gente espera que venha logo", disse.

Ainda no programa da Globo, a ex-Rouge afirmou que o primogênito está animado com a novidade. "Ele fala desse irmão todos os dias. Ele fala: 'É hoje que meu irmão vai chegar?'. É um menininho que queremos. A assistente social foi lá em casa, conversou com ele e ele disse: 'Eu quero muito que meu irmão chegue logo'. Muito fofinho", comentou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho