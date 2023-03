Reprodução/Youtube Elisa Veeck apresenta o Live CNN; canal de notícias é vice-líder no segmento





Pelo segundo mês consecutivo, a CNN Brasil está na vice-liderança entre os canais de notícias mais vistos da TV por assinatura, no período das 7h até a meia-noite. O resultado fez a Jovem Pan, antiga pedra no sapato, despencar ainda mais na corrida pela audiência e também no ranking da TV a cabo.





Em fevereiro, a CNN Brasil fechou com média de 0,24 pontos na Grande São Paulo, enquanto a Jovem Pan obteve somente a metade deste valor, segundo os registros do Kantar Ibope Media obtidos pela coluna.

A estabilidade da audiência da CNN Brasil tem a ver com a reformulação no seu quadro de cobertura de hard news. Agora, há mais destaque para as notícias mais relevantes para o Brasil e o Mundo até aos finais de semana.

Outro esforço obtido pela empresa de comunicação foi de investir em novos nomes para a sessão de comentários relacionados a temas como economia, política, energia e agronegócio.

Ladeira abaixo para Jovem Pan

Enquanto a CNN Brasil colhe os bons frutos por sua reformulação no hard news, a Jovem Pan tem passado por alguns problemas desde a eleição de Lula (PT). Com a chegada do petista ao poder, o presidente do canal fechado revelou em uma reunião interna que "a desobediência civil não sairá mais do meu bolso".

O executivo referiu-se à época das eleições em que o comentarista da Jovem Pan Augusto Nunes foi alvo de penalidades do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por ofender o então candidato ao posto à presidência da República em uma de suas colunas. A cada novo episódio, o canal deveria pagar uma multa fixa de R$ 25 mil.

Dias depois, Augusto Nunes foi dispensado do canal. A saída do veterano fez com que outros aliados do bolsonarismo que eram contratados da casa, como Guilherme Fiúza, Carla Cecato e Caio Coppola também saíssem da Jovem Pan News.

*Texto de Daniele Amorim