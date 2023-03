Reprodução/Instagram Carla Diaz dá presente inusitado a marido e levanta suspeita na web





Carla Diaz movimentou a web logo após presentear o noivo, Felipe Becari, com um conjuntinho de bebê com o tema de basquete no dia de seu aniversário. A atriz fez um vídeo onde mostra a cena do deputado federal abrindo o presente, e começa a dar risada. "Que bonitinho", diz a atriz rindo sobre a surpresa.







Pegos de surpresa, os fãs e seguidores de Carla ficam animados com a possibilidade da atriz está esperando seu primeiro filho e levantou diversos comentários sobre o assunto.

"Que lindos, alguém tem dúvida que vem o baby lindo por ai?", comentou uma usuária. "Tá vindo neném? Fiquei perdida", perguntou a segunda. "Com aquela roupinha pitíca já imaginamos coisas", alegou uma terceira.

Além disso, o noivo da atriz também deixou muitos seguidores com a pulga atrás da orelha postando em seus Stories do Instagram a mesma imagem que Carla, mas com um emoji de bebê, um de bola de basquete e um terceiro com um rosto apaixonado.

Em um vídeo de homenagem a Becari, que a artista postou minutos antes, ela fala sobre o casal começar a ter uma nova fase na vida.





