Domitila, Key Aves ou Sarah Aline devem deixar o BBB 23 a 50 dias do início do confinamento no reality. Nesta edição, Bruna Griphao e Fred Desimpedidos são os únicos participantes que nunca foram votados por nenhum inimigo ou aliado no jogo. Na formação da última berlinda, os dois estiveram imunes: o brother por ter conquistado a liderança, e a sister pelo colar do anjo dado por Guimê.

















Fred, no entanto, enfrentou o quinto paredão da temporada. Ele só esteve na berlinda como consequência de sua desistência da prova do líder do frango de padaria, que coroou Cézar Black naquela semana.

Quem ainda não enfrentou o "sabor" do julgamento do público são Bruna, Larissa Santos e Aline Wirley, que até o momento foram poupadas pelas dinâmicas do jogo e seguem sem saber a quantas andam os índices de aprovação ou rejeição por parte da audiência.

Fred e Bruna já enfrentaram Big Fone, três semanas de votação aberta, poder curinga, contragolpes, votação em dupla e semana turbo. Bruna já protagonizou tretas e foi líder duas vezes. Na primeira, em dupla com Larissa, indicou Guskey, mas o casal não retribuiu os votos. Fred Nicácio foi indicado por ela na segunda liderança, quando acabou eliminado.

Marvvila não havia sido lembrada nas votações até a formação do último paredão. Junto com Larissa, foram as mais votada por quem sorteou as bolinhas amarelas e chegou a ser emparedada pelo voto de desempate do líder Fred, mas se salvou da berlinda na prova bate e volta.

Até a formação do último paredão no domingo (5), Sarah Aline também havia passado ilesa pelos votos. Ela foi a escolha do líder Fred e não teve chance de participar da prova bate e volta.

