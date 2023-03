Estevam Avellar/TV Globo A atriz global é cobrada por ex-cozinheira e ex-governanta sobre valores não recebidos após demissão









Isis Valverde está sendo processada por dois ex-funcionários que trabalhavam em sua casa, no Rio de Janeiro. Eles alegam ter direitos trabalhistas que não foram honrados após a demissão. Juntos, pedem uma indenização de mais de R$ 400 mil à atriz da Globo.





A ex-cozinheira de Isis, que reclama ter acumulado outras funções, cita uma dívida da ordem de R$ 250 mil, após sete anos trabalhando para a atriz. Já um ex-governante, contratado por pouco mais de seis meses, diz ter direito a R$ 88 mil. O caso está no Tribunal Regional do Trabalho do Rio. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Em dezembro, a atriz havia sido autuada por um ex-funcionário na 43ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, por um desacordo em relação às horas trabalhadas. Ele pede pagamento de R$ 66.300 em indenização e a audiência virtual deverá acontecer em meados de junho.

Isis está em Paris para a Semana de Moda, que começou no dia 28 de fevereiro e acaba no dia 7 de março. Recentemente, a atriz e Marcus Buaiz, ex-marido da cantora Wanessa Camargo, foram flagrados em um restaurante da capital francesa.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho