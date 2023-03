Reprodução/YouTube e Reprodução/Instagram Cariúcha explica como nasceu seu ranço por Jojo Todynho





Quem acompanha as tretas entre os famosos já sabe que Cariúcha detesta Jojo Todynho. Mas até então não sabíamos o motivo. A eterna Garota da Laje resolveu abrir o jogo e explicar seu ranço pela funkeira: ela afirma ter sido maltratada pela campeã de A Fazenda 12 na época em que trabalhava como repórter de um programa da Band, no Rio.







Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, Cariúcha disse que Jojo destratou não somente ela, como toda a equipe que a acompanhava na gravação, e que a funkeira olhou com desdém para ela no momento em que foi pedir para entrevistá-la.

"Tinha um evento numa casa chamada Coco Mambo, muito famosa e que o Latino era sócio. E eu fui fazer uma pauta lá com o dono do restaurante, com o Latino, com os outros artistas, e neste dia a Jojo estava lá. Nessa época eu gostava dela, porque era uma mulher preta, igual a mim, que veio de baixo, da comunidade, da favela, e cresceu. Então uma mulher preta se espelha em outra mulher preta", começou Cariúcha.





"Aí eu falei: 'Jojo está lá, que bom'. Fui toda empolgada. Cheguei lá pra fazer a matéria, toda dada, pensando que ia ser best, falei cheia de dedos ainda: 'Oi, Jojo. Primeiramente sou muito sua fã, tô aqui com a Band. Posso fazer uma matéria com você?'", relatou a Garota da Laje.

"Ela não virou, ela só olhou aqui [e perguntou]: 'É matéria sobre o quê?'. Com a cara fechada, puta da vida. Eu falei: 'Sobre você, sobre sua vida'. Jojo: 'Ah, não. Só se for falar da minha música nova. E não é agora, vai esperar'. E deu as costas para mim. Ela foi muito ignorante, muito arrogante, foi podre. E dali começou meu ranço por ela", completou.



Nessa época, Cariúcha fazia reportagens para o programa Vem Com a Gente, apresentado por Gardênia Cavalcanti, na Band Rio. E revelou que não decidiu esperar a boa vontade de Jojo em atender a imprensa, pois havia se sentido desrespeitada pela funcionária da Globo.

"Eu fiquei puta e avisei o diretor que não ia fazer [a entrevista]. Anitta me tratou bem, Marília Mendonça me tratou bem, até Luciano Huck e Angélica foram super educados. E ela, que é preta igual a mim, vai me tratar com arrogância e sem humildade? Ela não é humilde, é arrogante pra caralho", concluiu.