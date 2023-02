Reprodução/Youtube Leo Dias voltará a integrar fixamente o programa Fofocalizando





Após 3 anos e 3 meses, Leo Dias está de volta ao SBT e novamente integrará o time de apresentadores do Fofocalizando. Ele esteve na última semana nas dependências da emissora para uma conversa com Fernando Pelégio, diretor artístico, para tratar de todos os detalhes de seu novo contrato e foi recebido com muita festa por alguns dos integrantes do vespertino com quem cruzou pelos corredores.





Embora o contrato ainda não esteja assinado, Leo e SBT chegaram a um acordo financeiro e também já foi estipulada sua data de estreia: 20 de março, uma segunda-feira. Até lá, o jornalista aproveitará para descansar, como tem feito nos últimos dias, que vem desfrutando de uma viagem a Paris.

Quando Leo reestrear, o Fofocalizando passará a ocupar duas horas na programação do SBT: entrará no ar às 15h15 e se estenderá até as 17h15.

A coluna ouviu de fontes do SBT que Leo não deverá fazer entradas diárias como era antes. As negociações são para que ele apareça entre duas e três vezes ao longo da semana, sempre com algum conteúdo exclusivo, para tentar recuperar os tempos áureos da atração --que perdeu sua relevância nos últimos tempos.

Desde a saída de Leo, em dezembro de 2019, o Fofocalizando enfrentou inúmeras turbulências, que prejudicaram seu desempenho no Ibope. Houve toda a confusão envolvendo Lívia Andrade, a efetivação de Chris Flores, a saída de Mara Maravilha, as mudanças de nome da atração, as interferências diretas de Silvio Santos na linha editorial e o esquecimento do fator principal: a notícia exclusiva, principal pilar do programa.

Com o retorno de Leo, aprovado por Silvio Santos, o Fofocalizando pretende reerguer o posicionamento do SBT na faixa vespertina. Antes, a atração era vice-líder isolada e incomodava a Globo. Hoje, flerta com o quarto lugar entre as principais emissoras da TV aberta.