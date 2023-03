Reprodução/Netflix Príncipe Harry confessa que usou drogas para lidar com traumas









Príncipe Harry declarou ao especialista em traumas Gabor Maté, que consumia muita bebida alcoólica e drogas psicodélicas para "lidar com os traumas e dores do passado". O duque Sussex pontuou que usava maconha e que sentia a sensação de pertencimento. "Me fez sentir diferente do que eu estava sentindo, o que é meio que o ponto", confessou o filho da princesa Diana, morta em 1997 em um acidente de carro.





"Foi a limpeza do para-brisa, a remoção dos filtros da vida - essas camadas de filtros. Removeu tudo para mim e me trouxe uma sensação de relaxamento, alívio, conforto, uma leveza que consegui segurar por um tempo", confessou Harry, hoje aos 38 anos.

"Comecei a fazer isso de forma recreativa e depois comecei a perceber como isso era bom para mim. Eu diria que é uma das partes fundamentais da minha vida que me mudou e me ajudou a lidar com os traumas e as dores do passado", explicou Harry, que acredita que as drogas lhe proporcionavam sentimentos diferentes.

Festa com cogumelos?

O marido de Meghan Markle e filho do rei Charles III contou, no livro Spare, que participou de uma "festa selvagem' na casa de Courteney Cox, estrela de Friends, comendo cogumelos com tequila. Recentemente, a atriz explicou o ocorrido.

"Ele ficou aqui por alguns dias, provavelmente dois ou três. Ele é uma pessoa muito legal. Não estou dizendo que havia cogumelos! Definitivamente, não os estava distribuindo", disse a atriz à Variety.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho