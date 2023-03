Divulgação/RedeTV! Stephanie Freitas na redação de Jornalismo da RedeTV!





Após a saída de Franz Vacek no mês passado, a RedeTV! anunciou Stephanie Freitas como a nova superintendente de Jornalismo do canal. Nessa nova gestão, a profissional desenvolverá seu trabalho em conjunto com o jornalista Kennedy Alencar, que é diretor da sucursal de Brasília da emissora, apresentador do É Notícia e comentarista político do RedeTV! News.





Stephanie chegou na RedeTV! em 2015, quando trabalhava nos bastidores do É Notícia. Na época, o jornalístico era apresentado por Amanda Klein. A profissional, então, migrou para outros títulos da casa, onde atuou como chefe de redação, coordenação de rede e reportagem no RedeTV! News e Leitura Dinâmica.

Em 2021, a jornalista saiu da emissora para trabalhar na iniciativa pública, mas voltou no ano seguinte como chefe de Política. No cargo, ela esteve à frente da cobertura das últimas eleições.

Desde a saída de Franz Vacek, Stephanie já estava no cargo interinamente, mas agora o ocupa de maneira oficial.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.