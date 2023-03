Reprodução/Instagram Campeã da Dança dos Famosos 2022, Vitória Strada





A nova temporada da Dança dos Famosos está prestes a estrear, e neste ano mudanças significativas foram aplicadas no formato. A principal delas é uma colaboração em grupo: os participantes dessa edição terão o desafio de começar a competição dançando juntos, com coreografias em conjunto.



















A responsabilidade de avaliar o desempenho das 16 celebridades, que divididas entre si, se apresentam em busca de conquistar os jurados e as maiores notas durante a competição ficará aos critérios de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

O mistério por trás das celebridades que participarão do quadro chegará ao fim neste domingo (12), no Domingão do Huck. Nomes de diversas áreas foram escalados para as apresentações. Tem gente do esporte, televisão, música, além de diferentes idades e jeitos. A única coisa em comum é a vontade de ser campeão.

Nesta semana, o Domingão do Huck vai ao ar após o The Masked Singer Brasil. A Dança dos Famosos tem direção de Henrique Matias, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas; e conta com a apresentação de Luciano Huck.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii