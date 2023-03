Reprodução Lexa postou brincadeira nas redes sociais com MC Guimê





O fato de MC Guimê ter se tornado o "dono" do Big Fone no BBB 23 rendeu memes até com Lexa , que é esposa do funkeiro. Em suas redes, a cantora postou uma montagem em que um humorista mescla uma cena do seu clipe Quase Lá com o momento em que o participante do reality atende ao temido telefone.





"Só porque eu não consigo parar de rir disso aqui. Guto, você é demais", legendou Lexa, em uma publicação no Instagram feita na última sexta (3). Porém, o que o público não sabe, é que a cantora utilizou uma peruca avaliada em R$ 22 mil no clipe usado na montagem.

A obra é do próprio hairstylist da cantora, Luiz Crispim, que se inspirou na rapper Nicki Minaj para a criação do cabelo. Os fios medem 150 centímetros de comprimento e foram descoloridos especialmente para o clipe de Lexa.

Peruqueiro das famosas

Além de Lexa, Luiz Crispim tem mais outras famosas no currículo . Recentemente, o cabeleireiro assinou o visual de Ana Maria Braga no especial de Carnaval do Mais Você. Em 17 de fevereiro, a loira apresentou o matinal com uma peruca com mechas rosas.

Já no Carnaval de 2022, Viviane Araújo chamou atenção com outro acessório de Crispim. Ainda grávida, a rainha de bateria da Salgueiro atravessou a Sapucaí com uma peruca gigante feita com cabelo de cinco pessoas.

