Reprodução / Globoplay 01.03.2023 Mc Guimê atendeu o Big Fone duas vezes nesta temporada





O Big Brother Brasil tomou conta do Google na última semana, que vem registrando um aumento considerável de buscas sobre o reality show. A pergunta mais feita sobre o reality show é "Quem atendeu o Big Fone bbb 23?". Fevereiro já entrou para o Top 3 de meses com mais interesse de pesquisas pelo Big Fone desde seu início na história do programa.







Além disso, as buscas pelo assunto aumentaram 31 vezes na comparação dos últimos 30 dias com o período anterior (o equivalente a + 2.980%). Pesquisas feitas sobre MC Guimê, participante que atendeu o Big Fone duas vezes, subiram mais de 75% na comparação dos últimos sete dias.

De acordo com a tabela de dados do Google, que marca os meses com mais interesse no Big Fone desde 2004, o período que mais teve buscas foi fevereiro de 2021, e o segundo lugar está com fevereiro de 2020. A temporada de 2022, considerada "flopada" pelos fãs, aparece apenas em quarto lugar.

As perguntas que o site mais recebeu sobre o reality e o Big Fone nos últimos sete dias são dúvidas sobre o que aconteceu ou qual é a dinâmica para quem atendeu o telefone do programa.

"Quem atendeu o Big Fone hoje?", lidera o ranking. "A que horas vai tocar o Big Fone hoje?", fica com o segundo lugar. "Qual é o poder do Big Fone hoje?", aparece em terceiro. Além de várias outras perguntas questionando a dinâmica, quem foi indicado, qual é o poder supremo e quantas vezes o Big Fone tocou no BBB 23.

"Porque Gustavo saiu do BBB?", "Como votar no BBB 23 para eliminar hoje?", "Quando vai ser a eliminação?" e "Quem está no paredão hoje?", são algumas das perguntas que tiveram um aumento repentino nas buscas, o que significa um aumento de interesse de mais de 5.000%.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii