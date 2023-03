Reprodução/Instagram Yuri Bonotto em foto publicada nas redes sociais: modelo criou ação curiosa para ajudar litoral norte de São Paulo





"Bombeiro" do Programa da Eliana, o modelo Yuri Bonotto promoverá uma maneira inusitada de arrecadar dinheiro para o litoral norte de São Paulo, que recentemente foi afetado com fortes chuvas. Neste sábado (4), o gaúcho fará um leilão virtual de uma camiseta usada por ele nas gravações do SBT. "Com meu cheiririnho", confessou.









O influencer fez o anúncio sobre o item curioso em suas redes sociais na última quinta-feira (2): "Todos sabem que aqui em São Paulo, principalmente no litoral norte, muitas casas foram destruídas, famílias na rua sem nada, sem comida, roupa, por causa dessas chuvas".

"Então, vim aqui para ajudar o próximo e sei que posso contar com a ajuda de vocês. Como vou fazer isso? Leiloando uma camiseta minha. E não é uma camiseta, é a camiseta. Essa que estou usando, que usei na gravação. Com meu cheirinho autografado. Vou mandar para quem der o maior lance. Conto com a ajuda de todos vocês", finalizou Yuri.

O lance inicial pela peça será de R$ 500, e o leilão acontecerá às 20h deste sábado (4) em uma live no Instagram do modelo gaúcho.

Todo o dinheiro arrecadado pela ação será revertido em cestas básicas às famílias que foram afetadas pelas chuvas. O modelo também se compromete em ir pessoalmente até a região para entregar os itens aos moradores.

Confira a postagem do "bombeiro da Eliana" no Instagram:

















*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.