Montagem/Globoplay Amanda Meirelles tem se incomodado com a aproximação de Cara de Sapato com Bruna Griphao





Na última quarta-feira (1), Antônio "Cara de Sapato" chocou ao revelar seus "interesses românticos" sobre Bruna Griphao e tem deixado Amanda Meirelles visivelmente desconfortável dentro da casa. Na cena abaixo, por exemplo, é possível ver a médica reagindo com desprezo às trocas de carinho e brincadeirinhas "bobas e gostosas" entre a atriz e o lutador.





O comentário inusitado de Cara de Sapato rolou antes da festa da ex-líder Bruna. "Se te vejo na night, vou para cima", disse ele. Amanda estava na roda de conversa, ouviu o elogio e riu. "Você acha que ele fica perdendo tempo?", brincou Larissa. "Quem que sonhou com esse beijo?", perguntou Fred Bruno. "Foi a Lari", respondeu a atriz. "O Gabrielzinho sonhou que a gente se beijava também", acrescentou Bruna. "Não fica com ciúme, não, tá Sapato?", brincou Gabriel Santana.

E A CORNA LÁ 😂😂



Sapato caiu TORANDO em cima da Bruna e a corna ainda bateu palma do lado. É prq eles nem são um casal né. só o fandom delirante q acredita



vou torcer por esse novo casal. qual seria o nome do ship. Cara de Cigarro? #bbb23 pic.twitter.com/AQl6DnzBSy — JUMA MARROMENOS (@O_Culta) March 2, 2023









A sister e o lutador são muito ligados dentro do programa. A dupla reúne momentos de declaração de amor e de admiração um pelo outro. Na última quinta (2), de mãos dadas, o brother afirmou que a médica é sua prioridade no programa. "Você eu sei que 'tamo junto'. Você é minha número um", disse, ela replicou. "Você também é o meu número um".









Amanda ainda acabou se contradizendo ao confessar, em conversa com Gabriel Santana na quarta (1º), de que entrou no reality comprometida, ao contrário do que havia dito desde o início do programa. A afirmação confundiu o que indagou se ela ainda está com um rapaz que citou. Ela titubeou, e entregou um tímido "sim".

De acordo com o colunista Leo Dias, a estratégia de se passar por solteira foi pensada por Amanda em acordo com o namorado. Porém, as trocas de carícias e outras intimidades com Cara de Sapato durante o confinamento irritaram o rapaz.

*Texto de Lívia Carvalho

