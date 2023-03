Reprodução/Instagram Atriz de The White Lotus quase morreu empalada em estaca em seu jardim





A atriz norte-americana Jennifer Coolidge, conhecida por seus papéis em American Pie e The White Lotus, revelou que passou por uma experiência próxima da morte em seu próprio jardim de sua residência. Ela afirmou que quase acabou empalada por uma estaca.







Durante uma conversa com a revista Us Weekly, a atriz contou 25 curiosidades sobre sua vida pessoal, e revelou que um certo dia, estava trancada para fora de casa e decidiu pular a cerca para entrar. Porém, seu jardineiro havia colocado uma nova estaca no jardim, e ela caiu em cima e foi empalada.

"Eu estava, uma vez, presa para fora de casa, pulei a cerca mas, não sabia que o jardineiro havia colocado uma nova estaca no jardim. Fui empalada. Foi uma bagunça sangrenta. Tenho sorte de estar viva", contou ela quando chegou na curiosidade 16.

A ganhadora de dois Globos de Ouro, um Emmy e dois prêmios do Sindicato dos Atores, também contou outros fatos engraçados sobre sua vida pessoal.

"Na segunda série, a professora pediu para que nós escrevêssemos um parágrafo elogiando nossas mães para o Dia das Mães. Encontrei o livro recentemente e minha primeira frase era: 'Minha mãe tem olhos castanhos suaves como uma vaca'", disse.

*Texto de Victória Rossi

