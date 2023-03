Casal sem química

Fred e Larissa formaram um casal logo no início do programa, porém, desde então os dois são frequentemente criticados na web. Alguns internautas dizem que o casal não tem química. Além disso, as atitudes agressivas de Larissa com Fred também causam uma má impressão no público, que especula se ela realmente gosta dele no sentido romântico ou se ela tem tirado proveito da fama e do número de seguidores que ele tem nas redes sociais.