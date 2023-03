Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram Paula, do ‘BBB 23’, muda o visual e fica irreconhecível após eliminação do reality





De cabelos mais claros e preenchimento labial, Paula Freitas saiu do BBB 23 com uma alta rejeição e surpreendeu os fãs com a transformação no visual pós-reality: "O BBB já me permitiu tanta coisa boa. E uma delas foi me conhecer melhor e cuidar primeiro de mim. Gratidão a toda equipe, que foi necessária e impecável nessa transformação”, escreveu na legenda do post.





"Ryca vírus já picou ela", brincou um internauta. "Parecendo Juliana Paes", opinou outro usuário mais ousado. "Mudou até o DNA depois dessa maquiagem", alfinetou um terceiro internauta.

A paranaense contou, em entrevista ao Gshow, que quer se dedicar ao trabalho nas redes sociais. Recentemente, a biomédica exibiu sacolas de compras de grifes como Louis Vuitton e Dolce & Gabbana ao seus seguidores. "Eu quero viver tudo o que eu puder viver agora de mais incrível na minha vida. Tem muita coisa ruim que já passei e agora só quero coisas boas. Até me emociono. Quero ganhar o mundo e eu acho que o momento é agora", disse.

A ex-sister revelou que mudou a cor dos cabelos após doze anos e que deseja realizar outras intervenções. "Quero fazer ainda lipo, colocar silicone, melhorar o aspecto do bumbum... Mas espero que eu consiga esses resultados com academia e alimentação. Tenho muita vontade de fazer vários procedimentos, mas preciso trabalhar, e esse é meu foco agora", contou.

Paula também contou como reagiu às falas de seu ex-namorado. O bancário Michel Ailis, com quem ela se relacionou por seis anos, disse que estaria esperando por ela após o programa.

"Fiquei meio mexida. A gente não se falou ainda. Quero falar, mas neste momento preciso cuidar de mim. Vai depender também se ele vai querer falar comigo. Não posso dizer que não gosto dele. Tenho um carinho muito grande", afirmou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho