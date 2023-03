Reprodução/ Divulgação Tirullipa se surpreende com valor de cavalo negociado por Wesley Safadão





Tirullipa registrou um momento curioso na última quarta-feir (1). Em vídeo publicado no Instagram, o amigo de Wesley Safadão ficou espantado ao ver o cantor comprando um único cavalo avaliado em R$ 5 milhões. Nos Stories, o humorista comentou sobre a situação.





"Gente, vocês não têm noção do valor do cavalo. Ele perguntou pra mim o que eu acho dele comprar um cavalo desse. Eu perguntei a ele: o cavalo voa? O cavalo canta? Porque se cantar, você 'bota' para fazer a segunda voz com você. A metade de um cavalo desse, eu compro um apartamento, uma casa na praia", exclamou.

Dono de um haras milionário, Safadão investe na criação de cavalos da raça Quarto de Milha. O artista ainda acumula fortuna no mercado de leilões de equinos.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho