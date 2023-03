Reprodução/Instagram Guito ator de Pantanal





A nova versão de Pantanal trouxe algumas revelações para o time de atores da Globo. Um deles é o cantor Guito, que interpretou Tibério no fenômeno recente do horário nobre da emissora. O artista foi escalado para a próxima temporada da Dança dos Famosos, que estreará na segunda semana de março no Domingão do Huck.







De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, como jurados técnicos estarão Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba, o Zebrinha. A equipe ainda preparou uma surpresa para o dia da estreia.

Guito também está desenvolvendo um outro projeto no teatro, o musical Brasil Raiz, de Claudia Valli, e direção de Luiz Antonio Pilar. No espetáculo o ator vive o filho do personagem Jackson Antunes.

A Dança dos Famosos é sucesso desde a época do Faustão e está há 18 anos no ar, sendo um dos quadros de maior audiência da emissora. A última edição, com o novo apresentador, Luciano Huck, teve como campeã a atriz, Vitória Strada

*Com a colaboração de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii